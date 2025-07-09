Казахстанка поразила Китай: школьницу пригласили учиться в престижный вуз

Казахстанская школьница Габиткызы Адеми получила официальное приглашение от Гонконгского университета образования (EdUHK) – одного из ведущих университетов Азии в области образовательных технологий и искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что девочка учится в 10 классе в Республиканской физико-математической школе (РФМШ) г. Алматы.

В рамках визита в Гонконг Адеми встретилась с руководством университета и ведущими профессорами в сфере ИИ, включая:

Dr. Gary Cheng – Executive Co-Director LTTC, Associate Professor,

Dr. Henry So – Associate Director LTTC, Senior Lecturer.

"Впечатленные ее знаниями, логикой мышления и зрелостью, представители университета выразили восхищение уровнем подготовки Адеми, а также высоким качеством образования в Казахстане. Благодаря ей в Гонконге заговорили о талантах казахстанских школьников и об уникальной атмосфере интеллектуального развития в РФМШ. Поздравляем Адеми и выражаем благодарность учителям и наставникам, вложившим душу в ее развитие!" – отметили в алматинском учебном заведении.

Ранее сообщалось, что казахстанские школьники обошли 20 стран на олимпиаде по физике.