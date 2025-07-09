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События

Казахстанка поразила Китай: школьницу пригласили учиться в престижный вуз

университет в Гонконге, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 19:03 Фото: apply.eduhk.hk
Казахстанская школьница Габиткызы Адеми получила официальное приглашение от Гонконгского университета образования (EdUHK) – одного из ведущих университетов Азии в области образовательных технологий и искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что девочка учится в 10 классе в Республиканской физико-математической школе (РФМШ) г. Алматы.

В рамках визита в Гонконг Адеми встретилась с руководством университета и ведущими профессорами в сфере ИИ, включая:

  • Dr. Gary Cheng – Executive Co-Director LTTC, Associate Professor,
  • Dr. Henry So – Associate Director LTTC, Senior Lecturer.
"Впечатленные ее знаниями, логикой мышления и зрелостью, представители университета выразили восхищение уровнем подготовки Адеми, а также высоким качеством образования в Казахстане. Благодаря ей в Гонконге заговорили о талантах казахстанских школьников и об уникальной атмосфере интеллектуального развития в РФМШ. Поздравляем Адеми и выражаем благодарность учителям и наставникам, вложившим душу в ее развитие!" – отметили в алматинском учебном заведении.

Ранее сообщалось, что казахстанские школьники обошли 20 стран на олимпиаде по физике.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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