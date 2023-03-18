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Как не заработать пищевое отравление при праздновании Наурыза

Как не заработать пищевое отравление при праздновании Наурыза Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы напомнили о профилактике пищевых отравлений при праздновании Наурыза, сообщает Zakon.kz.

Главное традиционное блюдо Наурыза – это коже, его готовят в каждом доме. Согласно народной традиции, в него обязательно должны быть включены, как минимум, семь различных пищевых продуктов, таких как пшеница, просо, мясо, бобы, молоко, вода и соль.

"Из-за многокомпонентности состава и добавления в него молочных продуктов наурыз коже относится к скоропортящейся пищевой продукции. Поэтому рекомендуем хранить готовый коже при температуре 4 ± 2 °С в течение суток. Учитывая короткий срок хранения, наурыз коже следует готовить в зависимости от количества членов семьи или приглашенных гостей".Пресс-служба ДСЭК Алматы

Изобилие застолья – символ казахского гостеприимства. В связи с этим, помимо наурыз коже, к столу готовятся мясные блюда, салаты, кондитерские изделия с кремом, напитки и многое другое.

"Советуем соблюдать простые меры предосторожности, чтобы не допустить пищевых отравлений, острых кишечных инфекций и острых осложнений в органах пищеварения при праздновании такого особенного праздника".Пресс-служба ДСЭК Алматы

В целях профилактики пищевых отравлений, острых кишечных инфекций в домашних условиях необходимо:

  • соблюдать правила гигиены, особенно следить за чистотой кухни и рук;
  • планировать приготовление пищи за полчаса до того, как вы сядете за стол, не допускать совместного хранения сырых и готовых блюд или использования при их разделке одних и тех же разделочных инвентарей;
  • не использовать сомнительного качества или с явными признаками порчи (запах, цвет, вкус) сырье и готовые блюда;
  • не следует потреблять продукты, оставшиеся после вчерашнего застолья, тем более хранившиеся без холода.

Для профилактики возникновения острых осложнений заболеваний пищеварительной системы необходимо:

  • не переедать, не потреблять острые, соленые блюда, а также с содержанием большого количества специй;
  • при наличии хронических заболеваний желчевыводящих путей и поджелудочной железы избегайте жирной, жареной пищи во избежание их обострения или возникновения приступов.

Как правило, в праздничные дни объектами общественного питания и торговли в большом количестве готовятся как кулинарные, так и кремовые кондитерские изделия. Востребованы в эти дни различные салаты, мясные и рыбные закуски, мясные студни, заливное мясо, которые имеют короткий срок хранения и реализации. Поэтому необходимо обращать внимание на их сроки годности, наличие документов, удостоверяющих качество и безопасность пищевой продукции, на условия их реализации и хранения.

Также санврачи обращают внимание руководителей объектов общественного питания на вопросы по профилактике пищевых отравлений в дни празднования Наурыза и просят соблюдать некоторые требования санитарных правил:

  • обеспечить наличие достаточного количества холодильного оборудования при реализации скоропортящейся продукции и готовых блюд с соблюдением условий хранения продукции;
  • обеспечить наличие личных медицинских книжек продавцов и обслуживающего персонала;
  • обеспечить наличие документов, подтверждающих безопасность продукции;
  • обеспечить наличие условий для соблюдения личной гигиены продавцов и обслуживающего персонала;
  • обеспечить наличие спецодежды персонала (в достаточном количестве).

Санврачи убедительно просят не реализовывать продукцию домашнего изготовления (наурыз коже, айран), приобретенную у неизвестных поставщиков, без документов.

Кроме того, персоналом объектов общественного питания должно соблюдаться следующее:

  • правила личной гигиены и чистота;
  • проводить термическую обработку пищевых продуктов, а также тщательно мыть овощи и фрукты;
  • использовать по назначению разделочный инвентарь для сырой и готовой продукции;
  • при приготовлении блюд использовать качественные продукты, хранить отдельно сырые продукты от готовых;
  • рекомендуется воздержаться от приготовления блюд и сервировки стола блюдами задолго до начала мероприятий и обеспечить их хранение с соблюдением необходимого температурного режима.
"Не допускайте нарушения сроков хранения готовых блюд! Помните, что лучшая профилактика пищевых отравлений – это прежде всего осведомленность и бдительность. В этой связи в период празднования Наурыза и в дни отдыха еще раз напоминаем о соблюдении необходимых правил гигиены и рекомендаций для недопущения пищевых отравления".Пресс-служба ДСЭК Алматы

Ранее нумеролог Айсулу Ахимова рассказала Zakon.kz, как подготовиться и провести Наурыз.

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