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Врач рассказал, как дефицит сна влияет на развитие онкологических заболеваний

Врач рассказал, как дефицит сна влияет на развитие онкологических заболеваний Фото: pixabay
Российский онколог Иван Карасев сообщил, что люди, которым приходится работать по ночам становятся в большей степени подвержены онкозаболеваниям, сообщает Zakon.kz

Как пишет "МедикФорум" проводившиеся исследования показали: люди, которым приходится работать по ночам (их организм в это время не вырабатывает мелатонин), становятся в большей степени подвержены онкозаболеваниям. В частности, у женщин почти на 30 процентов увеличивается риск возникновения опухолей груди, яичников, толстой кишки.

Врач добавил, что лучше всего мелатонин производится, когда человек спит в полной темноте – даже очень небольшие источники света могут снизить его выработку.

Медик также предупредил, что дефицит мелатонина влияет на ускоренное старение.

Ранее мы публиковали советы, как уснуть жаркой летней ночью.

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