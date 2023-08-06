Врач рассказал, как дефицит сна влияет на развитие онкологических заболеваний
Фото: pixabay
Российский онколог Иван Карасев сообщил, что люди, которым приходится работать по ночам становятся в большей степени подвержены онкозаболеваниям, сообщает Zakon.kz
Как пишет "МедикФорум" проводившиеся исследования показали: люди, которым приходится работать по ночам (их организм в это время не вырабатывает мелатонин), становятся в большей степени подвержены онкозаболеваниям. В частности, у женщин почти на 30 процентов увеличивается риск возникновения опухолей груди, яичников, толстой кишки.
Врач добавил, что лучше всего мелатонин производится, когда человек спит в полной темноте – даже очень небольшие источники света могут снизить его выработку.
Медик также предупредил, что дефицит мелатонина влияет на ускоренное старение.
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