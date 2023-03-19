Как красивые восходы и закаты влияют на психику людей

Ученые из Эксетерского университета доказали, что красивые восходы и закаты улучшают психику людей, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, специалисты оценили воздействие мимолетных природных явлений на людей.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Environmental Psychology, ученые показывали искусственные изображения как городской, так и природной среды более чем 2500 участникам. Когда в этих сценах присутствовали такие элементы, как восход и закат, участники считали их значительно более красивыми, чем когда им показывали солнечную погоду или любое другое время дня (радугу или звездное небо).

Ученые предположили, что поощрение людей к наблюдению закаов и восходов солнца может улучшить их самочувствие и может быть использовано как часть природной терапии в психиатрии.

Ранее психологи Чжэцзянского научно-технического университета установили, что красивые женщины имеют больше власти в семье.