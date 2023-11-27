Невероятно красивые закаты попали в объективы карагандинцев

Жители Караганды стали свидетелями невероятно красивых закатов в выходные – 25 и 26 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Кадрами поделился известный карагандинский блогер Денис Денски в Instagram.

"Без фильтров. Это просто невероятно. Прекрасное рядом. Караганда сегодня!" – подписал карагандинец фото и видео, сделанные в субботу, 25 ноября.

Также он показал, каким было небо в воскресенье.

"Будто не в Караганде я, а где-то в северных странах, где природа осенью показывает все свои яркие краски на небе. Все прекрасное рядом! Сегодня небо окрасилось розово-фиолетовым оттенком", – написал Денис Денски снимки за 26 ноября.

Подписчики карагандинца остались в восторге от публикаций блогера:

"Красота!"

"Красота нашей родины".

"А какой красивый был рассвет..."

"Какие закаты! Я утром ловлю рассветы".

"Такой закат говорит о переменах в климате".

"Климат меняется, природные явления поражают".

"Уау! Моя любимая Караганда, а я в Астане... Как хочу в Караганду".

"Сегодня тоже обратила внимание на такой закат. Красиво, но ветер не хочется".

"Осень в этом году – красотка, дала насладиться теплом. Хоть не будет полугодовой зимы".

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