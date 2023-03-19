Новый аул заложили в Шымкенте
Специально отведенную территорию подготавливают к празднованию Наурыза. Здесь уже уложили брусчатку и отвели места для проведения соревнований и игр, пишет Otyrar.kz.
Как рассказали организаторы, на праздник приедет много гостей не только из разных регионов Казахстана, но из других стран.
"Мы должны уделять внимание нашей истории, а она у нас прекрасная. К нам приедут гости из разных стран и наших регинов. Будет очень большой и вкусны праздник".
Жан Муканов, организатор
Посетить празднование смогут все желающие, отмечают организаторы.
В Алматы празднование Наурыза началось 14 марта с мероприятия "Көрісу
күні" на территории парка "Кок Тобе". Основные мероприятия, по данным
городского акимата, начнутся 21 марта в 10:00 с так называемого "Шествия
Наурыза".
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