Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Новый аул заложили в Шымкенте

Новый аул заложили в Шымкенте Фото: Zakon.kz
Аул на 200 юрт построят близ Шымкента к Наурызу. Территория будет создана для проведения празднования, сообщает Zakon.kz.

Специально отведенную территорию подготавливают к празднованию Наурыза. Здесь уже уложили брусчатку и отвели места для проведения соревнований и игр, пишет Otyrar.kz.

Как рассказали организаторы, на праздник приедет много гостей не только из разных регионов Казахстана, но из других стран.

"Мы должны уделять внимание нашей истории, а она у нас прекрасная. К нам приедут гости из разных стран и наших регинов. Будет очень большой и вкусны праздник".

Жан Муканов, организатор

Посетить празднование смогут все желающие, отмечают организаторы.

В Алматы празднование Наурыза началось 14 марта с мероприятия "Көрісу күні" на территории парка "Кок Тобе". Основные мероприятия, по данным городского акимата, начнутся 21 марта в 10:00 с так называемого "Шествия Наурыза".

Читайте также

Первые избирательные участки открылись для голосования

Мария Мельникова
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Боец UFC объявил о своей нетрадиционной ориентации
Боец UFC объявил о своей нетрадиционной ориентации
Любимчики удачи: кому из знаков зодиака будет везти 19 марта
Любимчики удачи: кому из знаков зодиака повезет 19 марта
Компенсация по депозитам, каникулы школьников, девальвация
Главное за день: компенсация по депозитам, каникулы школьников, девальвация
Курсы валют на 18 марта: тенге укрепился в цене
Курсы валют на 18 марта: тенге укрепился в цене
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления