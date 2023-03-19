Новый аул заложили в Шымкенте

Аул на 200 юрт построят близ Шымкента к Наурызу. Территория будет создана для проведения празднования, сообщает Zakon.kz.

Специально отведенную территорию подготавливают к празднованию Наурыза. Здесь уже уложили брусчатку и отвели места для проведения соревнований и игр, пишет Otyrar.kz.

Как рассказали организаторы, на праздник приедет много гостей не только из разных регионов Казахстана, но из других стран.

"Мы должны уделять внимание нашей истории, а она у нас прекрасная. К нам приедут гости из разных стран и наших регинов. Будет очень большой и вкусны праздник".

Жан Муканов, организатор

Посетить празднование смогут все желающие, отмечают организаторы.

В Алматы празднование Наурыза началось 14 марта с мероприятия "Көрісу күні" на территории парка "Кок Тобе". Основные мероприятия, по данным городского акимата, начнутся 21 марта в 10:00 с так называемого "Шествия Наурыза".

