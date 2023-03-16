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Куда пойти на Наурыз в Алматы

Куда пойти на Наурыз в Алматы Фото: Zakon.kz
Празднование Наурыза в Алматы началось 14 марта с мероприятия "Көрісу күні" на территории парка "Кок Тобе". Основные мероприятия, по данным городского акимата, начнутся 21 марта в 10:00 с так называемого "Шествия Наурыза", сообщает Zakon.kz.

По центральным улицам Алматы – проспектам Абая и Абылай хана до улицы Толе би пройдут герои эпосов, легенд, сказок, беркутчи и другие. Всего в праздничном шествии примут участие 500 человек.

Кроме того, 21 марта в 11:00 на площади "Астана" пройдет гала-концерт "Наурыз-думан". Артисты исполнят как национальные, так и мировые музыкальные произведения. На сцене будет развернуто театрализованное музыкальное действие, в котором примут участие актеры и детские коллективы.

22 марта в 17:00 на площади "Астана" состоится концерт Zhuldyzdy Almaty с участием молодых исполнителей.

Во время праздничных мероприятий 21-22 марта жителей и гостей города будут угощать коже и баурсаками. Всего планируется раздать 60 тонн национальных блюд.

Также с 18 по 24 марта по улицам Панфилова и Жибек Жолы пройдет "Наурыз Fest". В эти дни будут работать выставки художников и ремесленников. Посетители смогут ознакомиться с технологией ковроткачества, росписи шелка и керамики, огранки драгоценных камней, работы с кожей, деревом, стеклом и глиной. В рамках мероприятия запланированы выступления аниматоров, народное караоке, танцевальный флешмоб, конкурсы, живая музыка с участием звезд эстрады, розыгрыши подарков и другие активности.

"Детская площадка будет расположена со стороны пр. Абылай хана: запланировано выступление аниматоров, артистов цирка, театра кукол, шоу Мурата Мутурганова, ростовых кукол – персонажей из народных сказок. Здесь будут установлены игровые фигуры, планируется проведение познавательных программ, семейных и детских игр-эстафет".Пресс-служба акимата Алматы

Ярмарка ремесленников и выставки прикладного искусства будут организованы на 10 специальных прилавках в виде повозок (арба), а также в шатрах.

Спортивная зона будет расположена по ул. Толе би от ул. Панфилова до пр. Назарбаева. Здесь планируется проведение спортивно-развлекательных национальных состязаний "Асық ату", "Жамбы ату", "Арқан тартыс", "Қол күрес", "Қазақша күрес", "Көкпар тарту", "Тоғыз құмалақ".

На территории театра традиционного искусства "Алатау" с 21 по 23 марта будет развернут этногородок со сценой для выступления артистов и показа театрального спектакля "Наурыз-думан". Там также пройдут выставки ремесленников, картин, мастер-классы, флешмобы, шествие ростовых кукол, спортивные состязания.

Вместе с тем традиционно праздничное мероприятие будет проходить с 14 по 24 марта с 17:00 до 20:00 во всех районах города, на сценах будут исполнены лучшие произведения казахского музыкального фольклора.

C мероприятиями в честь празднования Наурыза в Астане можно ознакомиться по ссылке.

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Анастасия Московчук
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