Ремонт начался на НПЗ Шымкента

Нефтеперерабатывающий завод Шымкента прекратил работу 15 марта, за предприятии начаты ремонтные работы, сообщает Zakon.kz.

Планируется, что все запланированные работы по реконструкции закончатся к 8 апреля. За это время руководство предприятия намерено провести ряд ремонтных работ и техническое освидетельствование, передает 24kz.

"Основные работы по замене свода печей, замена транспортного трубопровода, замена шлемовой линии, замена катализатора, установки гидроочистки дизельного топлива, пересыпка катализатора". Бакыт Ерегенов, технический директор ТОО "Петроказахстан Ойл Продактс"

Сообщается, что перед полной остановкой производства были сделаны запасы нефтепродуктов.

"Порядка 29 тысяч тонн дизельного топлива на запасах есть и порядка 30 тысяч тонн бензина АИ-92. Хотел бы обратиться к компетентным органам для проведения своего рода проверки - нет ли каких-либо сложностей по выдачи в розницу именно дизельного топлива". Дмитрий Макеев, заместитель председателя правления АО "НК "КазМунайГаз"

Тем временем автовладельцы Алматы жалуются на дефицит дизельного топлива на заправках города. Владельцы машин говорят, что три дня солярки нет в свободном доступе, а на АЗС по талонам могут получать топливо только работники коммунальных служб.