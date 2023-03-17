Алматинцы жалуются на отсутствие дизтоплива на заправках

Жители Алматы пожаловались на то, что в городе уже несколько дней возникают проблемы с заправкой дизельным топливом. В Управлении предпринимательства и инвестиций города Алматы прокомментировали Zakon.kz ситуацию.

Как уточняется, в городе Алматы работает 213 автозаправочных станций, из них крупным 6 сетям принадлежат 176 АЗС, или 80%. Поставки ГСМ в город Алматы осуществляются из трех нефтеперерабатывающих заводов (ПКОП – 40%, ПНХЗ – 35%, АНПЗ – 25%).

"На сегодня в наличии крупных сетевых АЗС и в нефтебазах города имеется порядка 10,2 тыс. тонн дизельного топлива, в течение 3-4 дней ожидается поставка около 3,8 тыс. тонн. В настоящее время в г. Алматы наблюдается возросший спрос на дизельное топливо со стороны владельцев большегрузного транзитного транспорта из Алматинской области и других регионов. На отдельных АЗС г. Алматы могут возникать случаи нехватки дизельного топлива, связанные с проведением планового ремонта, начавшегося с 15 марта 2023 года, на нефтеперерабатывающем заводе "ПетроКазахстан Ойл Продактс" в г. Шымкенте", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный период нефтеперерабатывающие заводы республики направляют значительную долю нефтепродуктов на приоритетные нужды агропромышленного сектора для проведения весенне-полевых и уборочных работ.

"Дополнительно сообщаем, что отечественные НПЗ отгружают продукцию и исполняют свои обязательства по ранее законтрактованным объемам. На сегодня поставки нефтепродуктов налажены, идет постоянный мониторинг запасов на нефтебазах и АЗС. Управлением предпринимательства и инвестиций города Алматы совместно с Министерством энергетики РК оказывается содействие крупным сетям АЗС в обеспечении бесперебойных поставок и увеличении выделяемых объемов дизельного топлива", – резюмируется в сообщении.

Ранее алматинцы жаловались на то, что в городе уже третьи сутки на заправках отсутствует дизтопливо. Отмечалось, что только коммунальные службы заправляются по талонам.

В конце февраля глава Минэнерго рассказал о стоимости дизтоплива в Казахстане.