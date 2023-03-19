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Налоги на несуществующие автомобили получают жители ЗКО

Налоги на несуществующие автомобили получают жители ЗКО Фото: Zakon.kz
Сообщения о налоговой задолженности на авто, которых у них нет, получили жители Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Жители региона жалуются, что им начисляют налоги за автомобили, которых у них нет. Сообщения публикуют в социальных сетях. Также с проблемой люди обращаются в СМИ, пишет Мой город.

В одном из случаев сумма начисления превысила 200 тысяч тенге, рассказал изданию местный житель Арман. По словам мужчины, автомобиля у него нет и не было. Пошлины на автотранспорт начисляют за прошлый год, говорят жители.

В департаменте государственных доходов региона рассказали, что данные в ведомство поступают из уполномоченного органа.

"Согласно этим данным мы начисляем налог. В случае, если налог начислен необоснованно, то люди должны обратиться в управление административной полиции, где им предоставят справку об отсутствии авто. Далее мы налог аннулируем. В этом случае нам предоставили недостоверные сведения". Пресс-служба ДГД ЗКО

1 апреля последний срок уплаты налога на транспорт, в случае неуплаты пошлины в срок за каждый день просрочки автовладельцам будут начислять пеню в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным банком Казахстана.

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