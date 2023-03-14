Для автолюбителей: что будет, если вовремя не оплатить налог на транспорт

Близится 1 апреля, последний срок уплаты налога на транспорт. В Департаменте госдоходов Алматы рассказали, что грозит забывчивым автовладельцам в случае его неуплаты, сообщает корреспондента Zakon.kz.

Как рассказал, руководитель управления непроизводственных платежей Департамента государственных доходов Алматы Куаныш Туменбаев, в случае неуплаты налога в срок, за каждый день просрочки автовладельцам будут начислять пеню в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным банком Казахстана.



После должнику направляется уведомление о погашении задолженности сроком исполнения 30 рабочих дней. По истечении этого срока, если сумма долга будет выше 1 МРП должнику направляется налоговый приказ о взыскании задолженности сроком исполнения – пять рабочих дней.

"В случае непогашения задолженности в целях принудительного взыскания налоговые приказы направляются судебным исполнителям, которые будут применять меры в отношении должников, в том числе в виде ареста имущества и банковских счетов, а также ограничение выезда за пределы страны. Одновременно, удерживаются судебные издержки, составляющие до 25% от суммы долга", – отметил Куаныш Туменбаев.

Он уточнил, что также должники не смогут получать банковские услуги, то есть открыть счет, производить переводы или оформить кредит.

Поэтому во избежания неприятных ситуаций в департаменте призывают автовладельцев своевременно оплатить налог на транспортные средства.

Как оплатить налог

Оплатить налог можно в мобильном приложении E-salyk-Azamat через сервис "налоговый кошелек". В этом же приложении можно узнать сумму исчисленного налога в сервисе "предстоящие платежи" с одновременной возможностью проведения оплаты по готовым реквизитам.

Также можно оплачивать налоги в отделениях банков второго уровня или мобильных приложениях.

В департаменте напомнили, что налог уплачивается по месту жительства владельца транспортного средства, а не по регистрационному учету транспортного средства.

"На начало 2023 года в Алматы 441 221 физических лиц имеют на праве собственности 709 944 транспортных средств, общая сумма начисленного налога за 2022 год по которым составляет 16,6 млрд тенге". Куаныш Туменбаев

Кому не нужно платить налог на транспорт

Как сообщили в департаменте госдоходов, плательщиками налога на транспортные средства не являются:

ветераны Великой Отечественной войны; ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ и ветераны боевых действий на территории других государств; лица, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями СССР; герои СССР и герои Социалистического труда;

лица, удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Epi", награжденные орденом Славы трех степеней и орденом "Отан";

многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня" или награжденные подвеской "Алтын алқа" либо "Күміс алқа";

инвалиды по имеющимся в собственности мотоколяскам и автомобилям;

владельцы электромобилей.

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