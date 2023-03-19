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Автомобиль перевернулся в Алматы

Автомобиль перевернулся в Алматы Фото: Zakon.kz
Водитель Mitsubishi Pajero не справилась с управлением на обледенелой дороге и автомобиль перевернулся, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В ночь на 19 марта произошло ДТП по улице Марата Оспана. Как рассказала сама водитель, за затяжном спуске она почувствовала, что автомобиль стало заносить на полосу встречного движения в момент торможения. Машина заехала на обочину, где ударилась об опору газовой трубы и перевернулась.


Автомобиль перевернулся в Алматы

Фото: Zakon.kz


Автомобиль перевернулся в Алматы

Фото: Zakon.kz


Автомобиль перевернулся в Алматы

Фото: Zakon.kz


Женщина смогла самостоятельно выбраться из автомобиля, она серьезно не пострадала. Очевидцы аварии вызвали скорую помощь и попытались самостоятельно перевернуть автомобиль, но на обледенелой дороге им это не удалось.


Автомобиль перевернулся в Алматы

Фото: Zakon.kz


Автомобиль перевернулся в Алматы

Фото: Zakon.kz


Ранее в Алматы и пригороде мегаполиса произошли два смертельных ДТП. На местах аварий работают сотрудники полиции.

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Мария Мельникова
Алматы
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