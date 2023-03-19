Автомобиль перевернулся в Алматы

Водитель Mitsubishi Pajero не справилась с управлением на обледенелой дороге и автомобиль перевернулся, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В ночь на 19 марта произошло ДТП по улице Марата Оспана. Как рассказала сама водитель, за затяжном спуске она почувствовала, что автомобиль стало заносить на полосу встречного движения в момент торможения. Машина заехала на обочину, где ударилась об опору газовой трубы и перевернулась.





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Женщина смогла самостоятельно выбраться из автомобиля, она серьезно не пострадала. Очевидцы аварии вызвали скорую помощь и попытались самостоятельно перевернуть автомобиль, но на обледенелой дороге им это не удалось.





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Ранее в Алматы и пригороде мегаполиса произошли два смертельных ДТП. На местах аварий работают сотрудники полиции.