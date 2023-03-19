Два смертельных ДТП произошли в Алматы

В двух авариях, что произошли в ночь на 19 марта в Алматы и пригороде, погибли пешеходы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На 18 км Кульджинского тракта на въезде в поселок Гульдана водитель Mitsubishi Outlander сбил мужчину.





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Автомобиль двигался в западном направлении, в сторону Алматы, когда на дорогу на неосвещенном участке выбежал пешеход. Водитель начал торможение, но избежать наезда не удалось.





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





При столкновении пострадавшего отбросило на несколько метров. Мужчина от полученных тяжелых травм скончался на месте. Сотрудники полиции выясняют личность погибшего.





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz

В Алматы на пересечении улиц Абаи и Саина в западном направлении произошла авария, в которой погиб пешеход. Сотрудники полиции частично перекрыли движение на участке дороги. На месте работают дознаватели.





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Накануне в Алматы на пересечении улиц Байтурсынова и Кабанбай батыра произошла авария, в которой пострадали два человека. Лоб в лоб столкнулись BMW и Toyota Camry.