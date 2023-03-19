Два смертельных ДТП произошли в Алматы
На 18 км Кульджинского тракта на въезде в поселок Гульдана водитель Mitsubishi Outlander сбил мужчину.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Автомобиль двигался в западном направлении, в сторону Алматы, когда на дорогу на неосвещенном участке выбежал пешеход. Водитель начал торможение, но избежать наезда не удалось.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
При столкновении пострадавшего отбросило на несколько метров. Мужчина от полученных тяжелых травм скончался на месте. Сотрудники полиции выясняют личность погибшего.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В Алматы на пересечении улиц Абаи и Саина в западном направлении произошла авария, в которой погиб пешеход. Сотрудники полиции частично перекрыли движение на участке дороги. На месте работают дознаватели.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Накануне в Алматы на пересечении улиц Байтурсынова и Кабанбай батыра произошла авария, в которой пострадали два человека. Лоб в лоб столкнулись BMW и Toyota Camry.