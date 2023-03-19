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Президент принял участие в голосовании

Президент принял участие в голосовании Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах в Мажилис Парламента Республики Казахстан и местные маслихаты, сообщает Zakon.kz.

Глава государства принял участие в голосовании на избирательном участке, расположенном в здании Дворца школьников имени аль-Фараби.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов стартовали в Казахстане в воскресенье. В 7:00 открылись большинство избирательных участков. Более 12 млн граждан смогут отдать свои голоса за понравившихся кандидатов 19 марта до 20:00 по времени Астаны.

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Выборы в Мажилис Токаев Касым-Жомарт
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