В Казахстане стартовали выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов
Эти выборы отличаются тем, что в один день будут избраны депутаты Мажилиса и маслихатов всех уровней, при этом одновременно используется две системы – пропорциональная (по партийным спискам) и мажоритарная (по одномандатным избирательным округам). Ранее в истории Казахстана уже проводились выборы по смешанной системе в Мажилис Парламента.
Фото: Zakon.kz
Казахстанцы изберут 98 депутатов Мажилиса, из них 69 – по партийным спискам, 29 – по одномандатным округа
На выборы в Мажилис 19 марта 2023 года допущены семь политических партий, от них баллотируются 283 кандидата.
По одномандатным округам – 435 кандидатов, их имена внесены в другие бюллетени, в каждом округе – свои кандидаты.
Фото: Zakon.kz
В избирательный бюллетень для голосования включаются наименования партий в порядке, который ранее был определен жеребьевкой.
Фото: Zakon.kz
Наименования партий в бюллетене расположились в таком порядке:
- Партия Amanat.
- Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (НДПП "Ауыл").
- Партия Respublica.
- Народная партия Казахстана (НПК).
- Казахстанская партия зеленых "Байтак".
- Демократическая партия Казахстана "Ак жол" (ДПК "Ак жол").
- Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП).
В маслихаты всех уровней (регионов, городов республиканского значения и столицы, городов и районов) будут избраны 3415 депутатов.
Фото: Zakon.kz
В представительных органах областей, городов республиканского значения и столицы 50% депутатов избираются по партийным спискам, 50% – по одномандатным территориальным округам. А в маслихаты городов и районов депутаты избираются исключительно по мажоритарной системе, то есть по округам.
В итоге 3081 место из 3415 получают депутаты, избранные по одномандатным территориальным округам (по мажоритарной системе). Это 50% состава маслихатов областных, городов республиканского значения и столицы, а также 100% депутатов маслихатов городов и районов. 334 депутата в маслихаты будут избраны по партийным спискам.
Фото: Zakon.kz
В Маслихаты по 118 партийным спискам 1447 кандидатов на 334 места.
По одномандатным территориальным округам – 10 288 кандидатов. Они будут бороться за 3081 мандат, средняя конкуренция – более трех претендентов на один мандат.
Всего в ЦИК и территориальных избиркомах зарегистрирован 12 451 кандидат.
Голосование на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов проходит в традиционном формате – только бумажными бюллетенями. Для того, чтобы выдали бюллетень для голосования, казахстанцу, достигшему 18 лет, нужно иметь при себе удостоверение личности.
Фото: Zakon.kz
На избирательных участках пять видов бюллетеней разных цветов. В этот раз в Центризбиркоме решили ввести "цветовую дифференциацию" бюллетеней:
- первый – голубой – для избрания депутатов Мажилиса по партийным спискам. На первой стороне изображен герб РК и наименование бюллетеня. На второй – наименование политических партий в порядке, определенном жеребьевкой, строка "Против всех" и порядок проставления отметки в бюллетени;
- второй – зеленый – для голосования за кандидатов в Мажилис по одномандатным территориальным округам. Зеленые бюллетени будут вдобавок разного размера, потому что в них, в зависимости от округа, может быть от 5 до 42 кандидатов, плюс графа "Против всех";
- третий – пурпурный – для избрания по партийным спискам депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы;
- четвертый – оранжевый – предназначен для избрания в маслихаты того же уровня, что и пурпурный, только уже по одномандатным округам;
- пятый – серый – для голосования по одномандатным округам за кандидатов в маслихаты городов и районов.
Одно из обязательных требований выборов – таинство голосования. Процедура голосования проходит в закрытой кабинке, где, кроме голосующего, никого быть не должно. Подглядывать также запрещено.
Избирателям нужно воздержаться от ведения прямого эфира в социальных сетях и селфи с бюллетенями. Вести фото- и видеосъемку на избирательных участках разрешено только аккредитованным журналистам.
Вместе с тем сотрудники ЦОНов в день выборов будут регистрировать казахстанцев, не имеющих прописку. Оформляться регистрация избирателей будет по адресу, где находится избирательный участок, и только на день выборов – 20 марта человек будет автоматически выписан.
Граждане Казахстана смогут принять участие во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК за рубежом. При загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков.