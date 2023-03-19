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В Казахстане стартовали выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов

В Казахстане стартовали выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов стартовали в Казахстане в воскресенье. В 7:00 открылись большинство избирательных участков. Более 12 млн граждан смогут отдать свои голоса за понравившихся кандидатов 19 марта до 20:00 по времени Астаны, сообщает Zakon.kz.

Эти выборы отличаются тем, что в один день будут избраны депутаты Мажилиса и маслихатов всех уровней, при этом одновременно используется две системы – пропорциональная (по партийным спискам) и мажоритарная (по одномандатным избирательным округам). Ранее в истории Казахстана уже проводились выборы по смешанной системе в Мажилис Парламента.


В Казахстане стартовали выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов

Фото: Zakon.kz


Казахстанцы изберут 98 депутатов Мажилиса, из них 69 – по партийным спискам, 29 – по одномандатным округа

На выборы в Мажилис 19 марта 2023 года допущены семь политических партий, от них баллотируются 283 кандидата.

По одномандатным округам – 435 кандидатов, их имена внесены в другие бюллетени, в каждом округе – свои кандидаты.


В Казахстане стартовали выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов

Фото: Zakon.kz


В избирательный бюллетень для голосования включаются наименования партий в порядке, который ранее был определен жеребьевкой.


В Казахстане стартовали выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов

Фото: Zakon.kz

Наименования партий в бюллетене расположились в таком порядке:

  1. Партия Amanat.
  2. Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (НДПП "Ауыл").
  3. Партия Respublica.
  4. Народная партия Казахстана (НПК).
  5. Казахстанская партия зеленых "Байтак".
  6. Демократическая партия Казахстана "Ак жол" (ДПК "Ак жол").
  7. Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП).

В маслихаты всех уровней (регионов, городов республиканского значения и столицы, городов и районов) будут избраны 3415 депутатов.


В Казахстане стартовали выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов

Фото: Zakon.kz


В представительных органах областей, городов республиканского значения и столицы 50% депутатов избираются по партийным спискам, 50% – по одномандатным территориальным округам. А в маслихаты городов и районов депутаты избираются исключительно по мажоритарной системе, то есть по округам.

В итоге 3081 место из 3415 получают депутаты, избранные по одномандатным территориальным округам (по мажоритарной системе). Это 50% состава маслихатов областных, городов республиканского значения и столицы, а также 100% депутатов маслихатов городов и районов. 334 депутата в маслихаты будут избраны по партийным спискам.


В Казахстане стартовали выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов

Фото: Zakon.kz


В Маслихаты по 118 партийным спискам 1447 кандидатов на 334 места.

По одномандатным территориальным округам – 10 288 кандидатов. Они будут бороться за 3081 мандат, средняя конкуренция – более трех претендентов на один мандат.

Всего в ЦИК и территориальных избиркомах зарегистрирован 12 451 кандидат.

Голосование на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов проходит в традиционном формате – только бумажными бюллетенями. Для того, чтобы выдали бюллетень для голосования, казахстанцу, достигшему 18 лет, нужно иметь при себе удостоверение личности.

цветовая дифференциация бюллетеней

Фото: Zakon.kz

На избирательных участках пять видов бюллетеней разных цветов. В этот раз в Центризбиркоме решили ввести "цветовую дифференциацию" бюллетеней:

  • первый – голубой – для избрания депутатов Мажилиса по партийным спискам. На первой стороне изображен герб РК и наименование бюллетеня. На второй – наименование политических партий в порядке, определенном жеребьевкой, строка "Против всех" и порядок проставления отметки в бюллетени;
  • второй – зеленый – для голосования за кандидатов в Мажилис по одномандатным территориальным округам. Зеленые бюллетени будут вдобавок разного размера, потому что в них, в зависимости от округа, может быть от 5 до 42 кандидатов, плюс графа "Против всех";
  • третий – пурпурный – для избрания по партийным спискам депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы;
  • четвертый – оранжевый – предназначен для избрания в маслихаты того же уровня, что и пурпурный, только уже по одномандатным округам;
  • пятый – серый – для голосования по одномандатным округам за кандидатов в маслихаты городов и районов.

Одно из обязательных требований выборов – таинство голосования. Процедура голосования проходит в закрытой кабинке, где, кроме голосующего, никого быть не должно. Подглядывать также запрещено.

Избирателям нужно воздержаться от ведения прямого эфира в социальных сетях и селфи с бюллетенями. Вести фото- и видеосъемку на избирательных участках разрешено только аккредитованным журналистам.

Вместе с тем сотрудники ЦОНов в день выборов будут регистрировать казахстанцев, не имеющих прописку. Оформляться регистрация избирателей будет по адресу, где находится избирательный участок, и только на день выборов – 20 марта человек будет автоматически выписан.

Граждане Казахстана смогут принять участие во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК за рубежом. При загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков.

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