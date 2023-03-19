Ерлан Кошанов уверен, что выборы проходят справедливо

Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов проголосовал на выборах в Мажилис и маслихаты, сообщает Zakon.kz.

Он проголосовал на 110-м участке в Астане.

"Активность у народа к политике высокая. Люди проявляют желание к тому, чтобы решать свою судьбу. Сегодня мы видим это", – сообщил Кошанов журналистам.

При этом председатель Мажилиса считает вероятным, что в кабмин войдут новые люди.

"Мы верим, что придут люди, знающие свое дело, те, кто будет работать во благо страны", – сказал он.



По словам Кошанова, выборы проходят справедливо.

Кто возглавит Мажилис в будущем, решат депутаты, которые придут, заявил он.



19 марта в Казахстане проходят выборы в Мажилис и маслихаты.