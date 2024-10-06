Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ерлан Кошанов проголосовал на референдуме по вопросу строительства АЭС

Кошанов, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 09:50 Фото: Zakon.kz
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов проголосовал на референдуме по вопросу строительства АЭС. Он посетил 163-й избирательный участок в Астане, сообщает Zakon.kz.

После голосования он ответил на вопросы журналистов и рассказал, почему считает день проведения референдума очень важным для страны. 


"Сегодня очень важный день для нашего государства, принимаем важное решение для будущего нашего государства. Самое главное  – это решение принимает народ Казахстана. Каждый гражданин свободно голосует и  организация референдума на высоком уровне. Думаю, казахстанцы примут правильное для государства решение", – отметил спикер Мажилиса. 

Ранее о том, как в регионах проходит референдум по вопросу строительства АЭС, рассказали в Генеральной прокуратуре РК. В ведомстве отметили, что нарушений законодательства не наблюдается. 

Читайте также

АЗС, бензоколонка, заправка, бензин, автозаправка, цены на бензин, стоимость бензина
Нехватку топлива на некоторых АЗС объяснил глава Минэнерго РК
На избирательных участках в Жамбылской области
На избирательных участках в Жамбылской области создана атмосфера единства и гордости за страну
Алмасадам Саткалиев, государственный служащий, Казахстан
Когда Казахстан снизит импорт электроэнергии из России, рассказал глава Минэнерго
Андрей Дюсупов
Референдум в Казахстане Кошанов Ерлан 2024 год Строительство АЭС в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Токио
Казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране
Алсу
Адвокат экс-супруга Алсу опубликовал фото его предполагаемой возлюбленной
Шоу
Казахстанская воспитательница покорила Андрея Малахова и гостей его шоу
Тенге, деньги, Казахстан
В Казахстане изменились правила осуществления безналичных платежей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: