Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов проголосовал на референдуме по вопросу строительства АЭС. Он посетил 163-й избирательный участок в Астане, сообщает Zakon.kz.

После голосования он ответил на вопросы журналистов и рассказал, почему считает день проведения референдума очень важным для страны.





"Сегодня очень важный день для нашего государства, принимаем важное решение для будущего нашего государства. Самое главное – это решение принимает народ Казахстана. Каждый гражданин свободно голосует и организация референдума на высоком уровне. Думаю, казахстанцы примут правильное для государства решение", – отметил спикер Мажилиса.

Ранее о том, как в регионах проходит референдум по вопросу строительства АЭС, рассказали в Генеральной прокуратуре РК. В ведомстве отметили, что нарушений законодательства не наблюдается.