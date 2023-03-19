Выпускники школы впервые проголосовали с акимом ВКО в Усть-Каменогорске

Глава региона Даниал Ахметов одним из первых проголосовал на избирательном участке №9, расположенном в школе №42 в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что сегодня важный для всей страны день, и эти выборы навсегда останутся в истории Казахстана, поскольку означают новый этап в развитии политического устройства нашего государства.

"Практически все политические реформы, инициированные президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, были реализованы, – поделился Даниал Ахметов. – Мы все становимся свидетелями изменения политического ландшафта и, безусловно, эти выборы дадут важный импульс развитию гражданского общества Казахстана. Уверен, что сегодня мы изберем депутатов, которые придут с новой энергетикой, новыми мыслями и идеями".

Фото: пресс-центр ВКО

Вместе с акимом области на избирательный участок пришли выпускники школы №42, для которых это голосование стало первым в жизни.

"Президент неоднократно говорил о дальнейшем развитии демократизации и либерализации, – отметил Эдуард Вютерих. – Мы верим в то, что наше общество станет более демократизированным, а уровень доверия к власти возрастет".

С ним согласился и еще один голосующий впервые – Роман Лунев.

Фото: пресс-центр ВКО

"Наш выбор полностью осознанный, не нужно бояться перемен, важно идти в ногу со временем", – сказал он.

Фото: пресс-центр ВКО

Глава региона подчеркнул, что молодым людям необходимо верить в свою страну и самим проявлять активную гражданскую позицию, участвовать в политических процессах.

"Очень приятно на выборах сегодня видеть молодых людей", – отметил Даниал Ахметов.