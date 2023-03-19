Десантники одними из первых проголосовали на выборах в Алматы

Военнослужащие Министерства обороны принимают активное участие в выборах в Мажилис и маслихаты Республики Казахстан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Свой выбор одними из первых сделали алматинские десантники-связисты на избирательном участке №399. Для солдат срочной службы были организованы избирательные участки прямо на территории воинской части. В избирательной комиссии 5 человек – четыре офицера и один военнослужащий по контракту.

Фото: пресс-служба Десантно-штурмовых войск

"Сегодня свой голос в нашей воинской части отдадут 255 человек из трех воинских частей. Все члены комиссии прошли строгий отбор сначала в Министерстве обороны, затем в территориальной избирательной комиссии. Перед началом выборов с нами проводились занятия по правилам поведения на избирательном участке", – прокомментировал председатель комиссии, подполковник Исапали Мамедов.

Голосование началось в 6 часов утра с исполнения гимна. Созданы все условия для проведения выборов. На этом участке голосуют только солдаты-срочники. Офицеры и военнослужащие по контракту выражают волеизъявление по месту жительства.

"Я родом из города Актобе. Призвался в Десантно-штурмовые войска весной прошлого года. До армии успел получить образование программиста. На службе это уже мои третьи выборы. Я уже голосовал во время выборов президента Республики Казахстан и участвовал в референдуме. Данные выборы важны для каждого казахстанца. Я считаю, что каждый должен отдать свой голос, потому что от нас зависит будущее страны", – рассказал рядовой Даулет Сагынганов.

Со стороны кандидатов на территории воинской части никакой предвыборной агитации не проводилось. Хотя военные к этому готовились. Был выделен автотранспорт для быстрой доставки на место встречи военнослужащих с кандидатами. Но предложений встретиться с избирателями в погонах от потенциальных депутатов не поступало. С предвыборной программой партий и самовыдвиженцев по избирательному участку знакомили офицеры воспитательных структур.

Фото: пресс-служба Десантно-штурмовых войск

"Я служу уже 11 месяцев. Призвался из города Талдыкоргана. На гражданке я получил среднеспециальное образование, по профессии я связист. Прежде чем отдать свой голос, я внимательно изучал предвыборные программы кандидатов. Для меня важно, чтобы в будущем в Казахстане была поддержка малого и среднего бизнеса, модернизация сферы здравоохранения", – поделился своим мнением рядовой Сапаргали Алишер.

В Десантно-штурмовых войсках для солдат срочной службы организовано два закрытых избирательных участка в Алматинском и Конаевском гарнизонах. Всего же в этот день участие в голосовании примут свыше 7000 десантников и членов их семей.