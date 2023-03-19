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Лидер ОСДП Асхат Рахимжанов проголосовал на выборах

Лидер ОСДП Асхат Рахимжанов проголосовал на выборах Фото: Zakon.kz
Председатель Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Асхат Рахимжанов проголосовал на выборах, сообщает Zakon.kz.
"Я пришел, и как все граждане сделал свой выбор", – сказал Асхат Рахимжанов.

Отметим, в прошлые парламентские выборы партия не участвовала.

"За это время изменилось многое. Сама система формирования депутатского корпуса. В июне прошлого года были значительные поправки, которые в целом меняют картину политической системы страны". Асхат Рахимжанов

19 марта в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин пришел проголосовать на выборы вместе с супругой и маленьким сыном.

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