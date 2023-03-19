Багдат Мусин проголосовал вместе с семьей

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин пришел проголосовать на выборы вместе с супругой и маленьким сыном, сообщает Zakon.kz.

Багдат Мусин подчеркнул, что это хорошо, когда есть большой выбор кандидатов.

"То, что Касым-Жомарт Кемелевич как раз пропагандировал – свободу выбора, что каждый может сам выдвинуться. Длинные бюллетени – доказательство того, что есть демократия. Есть свобода выбора. Я думаю, тот, кто хочет проголосовать, он может на сайте всегда про любого кандидата посмотреть всю информацию. Тем более есть несколько сайтов, вчера я сам посмотрел. И по Астане отдельный сайт, есть на Egov и на сайте ЦИК. Очень удобно. Я же за цифровизацию отвечаю, цифровое удостоверение сегодня показал, и все спокойно прошло". Багдат Мусин

Багдат Мусин уже не первый раз голосует вместе с семьей. В кабину для голосования он зашел вместе с сыном.

Фото: Zakon.kz

"Надо в любом случае объяснять детям, зачем и почему мы это делаем. А во-вторых, банально просто ребенка не с кем было дома оставить, мы взяли его с собой". Багдат Мусин

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов стартовали в Казахстане в воскресенье. В 7:00 открылось большинство избирательных участков. Более 12 млн граждан смогут отдать свои голоса за понравившихся кандидатов 19 марта до 20:00 по времени Астаны.

