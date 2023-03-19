Талдыкорганцы приехали на голосование верхом на верблюдах

Жители Талдыкоргана, занимающиеся верблюдоводством, приехали на избирательный участок №419. Как отмечают в пресс-службе акимата Жетысуской области, тем самым они подарили особое праздничное настроение жителям города.

Один из них, 35-летний Улан Байзаков, уже 15 лет занимается разведением верблюдов. Один из его подопечных давно стал достопримечательностью города.

В выходные и праздничные дни Байзаков прогуливается с ним на центральной площади, в городских парках и скверах, катая на своем двухлетнем любимце детей и взрослых, организовывая фотосессии.

Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области

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