Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Талдыкорганцы приехали на голосование верхом на верблюдах

На избирательный участок в Талдыкоргане семья приехала на верблюдах Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области
Жители Талдыкоргана, занимающиеся верблюдоводством, приехали на избирательный участок №419. Как отмечают в пресс-службе акимата Жетысуской области, тем самым они подарили особое праздничное настроение жителям города.

Один из них, 35-летний Улан Байзаков, уже 15 лет занимается разведением верблюдов. Один из его подопечных давно стал достопримечательностью города.

В выходные и праздничные дни Байзаков прогуливается с ним на центральной площади, в городских парках и скверах, катая на своем двухлетнем любимце детей и взрослых, организовывая фотосессии.

На избирательный участок в Талдыкоргане семья приехала на верблюдах

Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области

19 марта в Казахстане проходят выборы в Мажилис и маслихаты. 

Читайте также

В Казахстане уменьшилось число заболевших коронавирусом

Десантники одними из первых проголосовали на выборах в Алматы

Багдат Мусин проголосовал вместе с семьей

Анастасия Московчук
Жетысуская область Выборы в Мажилис Талдыкорган
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Боец UFC объявил о своей нетрадиционной ориентации
Боец UFC объявил о своей нетрадиционной ориентации
Любимчики удачи: кому из знаков зодиака будет везти 19 марта
Любимчики удачи: кому из знаков зодиака повезет 19 марта
Компенсация по депозитам, каникулы школьников, девальвация
Главное за день: компенсация по депозитам, каникулы школьников, девальвация
Курсы валют на 18 марта: тенге укрепился в цене
Курсы валют на 18 марта: тенге укрепился в цене
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления