В Мангистауской области прошли масштабные мероприятия к Наурызу

Праздничные мероприятия, организованные в городах и районах Мангистауской области, объединили национальные традиции и современные форматы, подарив жителям и гостям региона особое праздничное настроение, сообщает Zakon.kz.

Всего по области в праздновании Наурыз приняли участие более 60 тысяч человек, где были установлены 134 юрты.

Центром празднования стал город Актау, где мероприятия прошли на побережье Каспийского моря. Здесь было установлено 33 юрты, а участие приняли более 25 тысяч человек.

Фото: акимат Мангистауской области

Одной из главных особенностей праздника стал проект "Digital Nauryz" – цифровая юрта. В ней были представлены интерактивные технологические зоны: человекоподобный робот по имени Наурыз, роботизированная собака Тазы, а также проект "Shai-tech" – робот, наливающий чай. Посетители могли ознакомиться с VR/AR-технологиями и виртуальными играми. Особый интерес вызвал VR-проект школьников, посвященный эпохе Казахского ханства. Также была представлена 3D-печать и региональные IT-проекты.

22 марта праздничные мероприятия начались с шествия "Берекелі Наурыз – мерекелі шеру", посвященного национальному искусству и традициям. В нем приняли участие жители, артисты и этнокультурные коллективы в национальных костюмах.

На сцене амфитеатра была представлена театрализованная постановка "Науша Наурыз – бастауы бақ пен ырыстың". Также прошли соревнования по национальным видам спорта: казахская борьба, лянга, перетягивание каната и армрестлинг с участием спортсменов из разных регионов.

В рамках концертной программы выступили известные артисты – Акылбек Жеменей, Гадилбек Жанай, а также узбекские исполнители Шыраз Нуратдинов и Инабат Джуманиязова. Завершением праздника стало выступление артистов Мангистауской областной филармонии.

В Бейнеуском районе праздничные мероприятия прошли на центральном стадионе имени Әли Балта палуана. Здесь было установлено 23 юрты, а участие приняли более 8 тысяч человек. Была организована выставка по робототехнике.

В Тупкараганском районе основные мероприятия состоялись на центральной площади города Форт-Шевченко. Было установлено 11 юрт, участие приняли более 2 тысяч человек. Также была организована цифровая зона с выставкой роботов, разработанных школьниками.

В Жанаозене мероприятия прошли в течение нескольких дней. В городе и сельских округах было установлено в общей сложности 31 юрта. Всего участие приняли более 10 тысяч человек. В рамках цифрового формата были представлены роботы, организованные молодежью АО "Өзенмұнайгаз".

В Каракиянском районе праздничные площадки были организованы в селах Курык, Жетыбай и Мунайшы. Установлено 15 юрт, участие приняли порядка 2–3 тысяч человек.

В Мангистауском районе мероприятия прошли в селе Шетпе, где было установлено 10 юрт и собрано более 4 тысяч человек.

В Мунайлинском районе в селе Мангистау было установлено 11 юрт, участие приняли более 8 тысяч человек.

Праздничные мероприятия во всех городах и районах области завершились вечерними концертными программами с участием творческих коллективов и артистов, создав яркую и незабываемую атмосферу праздника.