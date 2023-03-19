В Казахстане уменьшилось число заболевших коронавирусом
Фото: pexels
За прошедшие сутки 36 человек заболели COVID-19 в Казахстане. Такие данные озвучили в Минздраве 19 марта, сообщает Zakon.kz.
Так, 18 марта зарегистрировано 77 новых случаев COVID-19, а 17 марта их было 98.
На 19 марта лечение от КВИ продолжают получать 1801 человек (–1 628+ и 173 КВИ-). В стационарах находятся 135 пациентов, на амбулаторном уровне – 1666.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – два пациентa,
- в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациентa,
- на аппарате ИВЛ – один пациент.
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