В Казахстане уменьшилось число заболевших коронавирусом

Фото: pexels

За прошедшие сутки 36 человек заболели COVID-19 в Казахстане. Такие данные озвучили в Минздраве 19 марта, сообщает Zakon.kz.

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