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В Казахстане уменьшилось число заболевших коронавирусом

салфетки, коронавирус Фото: pexels
За прошедшие сутки 36 человек заболели COVID-19 в Казахстане. Такие данные озвучили в Минздраве 19 марта, сообщает Zakon.kz.

Так, 18 марта зарегистрировано 77 новых случаев COVID-19, а 17 марта их было 98.

На 19 марта лечение от КВИ продолжают получать 1801 человек (–1 628+ и 173 КВИ-). В стационарах находятся 135 пациентов, на амбулаторном уровне – 1666.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  •  в тяжелом состоянии – два пациентa,
  • в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациентa,
  • на аппарате ИВЛ – один пациент.


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