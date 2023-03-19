В Мангистауской области мама 5-летней тройни сделала свой выбор
"Сегодня рано встали и пришли на выборы. Мы сочли необходимым не отставать от такого решающего момента. Ведь завтра судьба наших детей напрямую зависит от депутатов, избираемых сегодня. Мы сделали свой выбор, чтобы у наших детей было светлое будущее", – сказала Гульсара Вапаева.
Сегодня Гульсара Вапаева – любящая невестка и жена, у которой большая и дружная семья. Вместе с супругом воспитывают шестерых детей.
Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
Родителям тройняшек, проявивших активность в политической кампании, были вручены памятные подарки.
В Мунайлинском районе на голосование активно приезжают многодетные матери. Жительница села Батыр, мать четверых детей Моншак Уалиева, на избирательном участке N214 сделала свой выбор.
"Думаю, что никто из нас не должен оставаться в стороне от политической кампании, которая так важна для нашей страны. Хорошая поддержка со стороны правительства, мы получаем ежемесячные пособия. Кроме того, увеличен размер пособия для молодых мам, не остались в стороне и дети школьного возраста. Пусть хорошие начинания продолжатся", – поделилась Моншак Уалиева.