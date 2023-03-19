В Мангистауской области мама 5-летней тройни сделала свой выбор

В Мунайлинском районе Мангистауской области проголосовала мама 5-летней тройни. Обладательница "Күміс алқа" Гульсара Вапаева прибыла на избирательный участок вместе со своими детьми Ерболом, Нурболом и Инкар, сообщает Zakon.kz.

"Сегодня рано встали и пришли на выборы. Мы сочли необходимым не отставать от такого решающего момента. Ведь завтра судьба наших детей напрямую зависит от депутатов, избираемых сегодня. Мы сделали свой выбор, чтобы у наших детей было светлое будущее", – сказала Гульсара Вапаева.

Сегодня Гульсара Вапаева – любящая невестка и жена, у которой большая и дружная семья. Вместе с супругом воспитывают шестерых детей.





Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Родителям тройняшек, проявивших активность в политической кампании, были вручены памятные подарки.



В Мунайлинском районе на голосование активно приезжают многодетные матери. Жительница села Батыр, мать четверых детей Моншак Уалиева, на избирательном участке N214 сделала свой выбор.