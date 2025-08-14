#АЭС в Казахстане
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.96
630.27
6.73
События

Казахстанка родила тройню и стала мамой 11 детей

дети, рождение, тройня, Туркестанская область, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 16:54 Фото: gov.kz
43-летняя жительница Шардаринского района Туркестанской области родила тройню и стала мамой 11 детей, сообщает Zakon.kz.

В областном перинатальном центре №1 уточнили, что вес новорожденных мальчиков составил 2265, 2455 и 2405 граммов.

Фото: gov.kz

Поскольку тройни рождаются преждевременно, такие младенцы находятся под строгим наблюдением врачей.

Фото: gov.kz

"Состояние матери и детей хорошее, 13 августа их выписали из роддома", – подчеркнули врачи.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 16:54
От 63 до 110 тысяч: какие пособия получают многодетные семьи в Казахстане

Ранее мы сообщали, что 50-летний российский дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев стал отцом в одиннадцатый раз. Дочь Лебедева родилась 12 августа 2025 года. У блогера есть четыре дочери и шесть сыновей от разных женщин.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
