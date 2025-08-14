Казахстанка родила тройню и стала мамой 11 детей
Фото: gov.kz
43-летняя жительница Шардаринского района Туркестанской области родила тройню и стала мамой 11 детей, сообщает Zakon.kz.
В областном перинатальном центре №1 уточнили, что вес новорожденных мальчиков составил 2265, 2455 и 2405 граммов.
Фото: gov.kz
Поскольку тройни рождаются преждевременно, такие младенцы находятся под строгим наблюдением врачей.
Фото: gov.kz
"Состояние матери и детей хорошее, 13 августа их выписали из роддома", – подчеркнули врачи.
Ранее мы сообщали, что 50-летний российский дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев стал отцом в одиннадцатый раз. Дочь Лебедева родилась 12 августа 2025 года. У блогера есть четыре дочери и шесть сыновей от разных женщин.
