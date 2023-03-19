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Аким Алматинской области проголосовал на выборах

Аким Алматинской области проголосовал на выборах Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Глава Алматинской области Марат Султангазиев отдал свой голос на выборах в Мажилис и маслихаты. Он проголосовал на избирательном участке №949, сообщает Zakon.kz.
"Дорогие земляки. Сегодня я реализовал свое право и проголосовал на выборах. Нужно отметить, что эти выборы особенные, так как проходят по смешанной системе. Сегодня жители Алматинской области активно участвуют в процессе голосования. На выборах важен каждый голос", – сказал аким.

Он призвал каждого жителя региона выполнить свой гражданский долг.

Аким Алматинской области проголосовал на выборах

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

"Я думаю, если человек заботится о будущем своей страны, то он должен выразить свою гражданскую позицию – в первую очередь через участие в выборах. По итогам выборов сформируется новое поколение политиков. Это связано с тем, что среди кандидатов много молодежи и тех, кто ранее не участвовал в выборах", – отметил Марат Султангазиев.

В заключении аким поздравил жителей с наступающим праздником Наурыз и призвал принять участие в голосовании.

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Анастасия Московчук
Султангазиев Марат Выборы в Мажилис Алматинская область
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