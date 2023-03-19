Аким Алматинской области проголосовал на выборах

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Глава Алматинской области Марат Султангазиев отдал свой голос на выборах в Мажилис и маслихаты. Он проголосовал на избирательном участке №949, сообщает Zakon.kz.

"Дорогие земляки. Сегодня я реализовал свое право и проголосовал на выборах. Нужно отметить, что эти выборы особенные, так как проходят по смешанной системе. Сегодня жители Алматинской области активно участвуют в процессе голосования. На выборах важен каждый голос", – сказал аким. Он призвал каждого жителя региона выполнить свой гражданский долг. Фото: пресс-служба акимата Алматинской области "Я думаю, если человек заботится о будущем своей страны, то он должен выразить свою гражданскую позицию – в первую очередь через участие в выборах. По итогам выборов сформируется новое поколение политиков. Это связано с тем, что среди кандидатов много молодежи и тех, кто ранее не участвовал в выборах", – отметил Марат Султангазиев. В заключении аким поздравил жителей с наступающим праздником Наурыз и призвал принять участие в голосовании. Читайте также Аким Абайской области на выборах пожелал удачи всем кандидатам Персонаж казахской мифологии поздравил избирателей в Абайской области Выпускники школы впервые проголосовали с акимом ВКО в Усть-Каменогорске

Следите за новостями zakon.kz в: