Перемены начинаются с личной ответственности: аким Алматинской области проголосовал на референдуме

Аким Алматинской области Марат Султангазиев принял участие в республиканском референдуме. Глава региона посетил участок референдума №949 в городе Қонаев и сделал свой выбор. Руководитель области отметил особую значимость этого дня для страны.

"Сегодня для нашей страны очень важный исторический момент. Я пришел на участок референдума, где зарегистрирован, и как житель Алматинской области и гражданин этой страны сделал свой выбор. Выбор каждого гражданина является основой стабильности и развития нашего государства", – сказал Марат Елеусизович, добавив, что для организации этой кампании в Алматинской области была проведена масштабная работа.

Фото: акимат Алматинской области

"В регионе открыто в общей сложности 677 участка референдума. Из них 36 участок работает в больницах, воинских частях и социальных учреждениях. Для проведения процесса голосования привлечено 4781 специалистов, все они прошли специальное обучение и подтвердили свою готовность. Кроме того, наблюдение осуществляют представители 16 общественных организаций. Для удобства жителей предусмотрены и цифровые возможности. Большинство участков подключено к системе проверки граждан. В городах Қонаев, Есик, Талгар, Каскелен, а также в поселке Өтеген батыр на пяти участках есть возможность включить жителей в список непосредственно на месте. По области более 1 миллиона граждан, имеющих право участвовать в референдуме, внесены в списки, и всем им были направлены приглашения. Особое внимание уделено обеспечению беспрепятственного голосования для людей с ограниченными возможностями. Для 2320 граждан с инвалидностью на участках установлены специальные пандусы, удобные кабины, а также вспомогательные средства и указатели для людей с нарушениями зрения и слуха", – отметил аким области.

По словам главы региона, любые изменения начинаются с личной ответственности, а обновленная Конституция Республики Казахстан укрепит права каждого гражданина и чётче определит ответственность государства перед народом.

Отметим, что сегодня в Казахстан проходит республиканский референдум по проекту новой Конституции. Каждый гражданин, достигший совершеннолетия, имеет право сделать свой выбор.