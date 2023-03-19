В Риддере на ТЭЦ снова произошла авария
"17 марта на дутьевом вентиляторе 4А котлоагрегата высокого давления №4 произошло замыкание силового кабеля. На данный момент ведутся ремонтные работы. После запуска котлоагрегата №4 и набора пыли в бункер будет произведена растопка котлоагрегата №5. Котлоагрегаты №1 и №6 находятся в ремонте". Аким города Риддера Дмитрий Горьковой
На 18 марта в работе находится два котлоагрегата среднего давления №1 и №2.
Как отметил аким, на текущий момент температура подачи составляет 40 градусов, температура наружного воздуха +8 градусов. Было направлено письмо директору АО "РиддерТЭЦ" о проведении перерасчета жителям города за некачественное предоставление услуги.
Руководство ТЭЦ заверило, что перерасчет будет произведен после окончания отопительного сезона.
5 ноября 2022 года на Риддерской ТЭЦ в системе золоудаления вышел из строя насос и произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата №1. В результате жители Риддера остались без тепла. 7 ноября в городе был введен режим ЧС техногенного характера местного масштаба.