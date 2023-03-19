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В Риддере на ТЭЦ снова произошла авария

На ТЭЦ снова произошла авария в Риддере Фото: Istagram/gorkovoy_dmitry
Аким города Риддера Дмитрий Горьковой сообщил, что 17 марта на ТЭЦ произошло замыкание силового кабеля. На данный момент ведутся ремонтные работы, сообщает Zakon.kz.
"17 марта на дутьевом вентиляторе 4А котлоагрегата высокого давления №4 произошло замыкание силового кабеля. На данный момент ведутся ремонтные работы. После запуска котлоагрегата №4 и набора пыли в бункер будет произведена растопка котлоагрегата №5. Котлоагрегаты №1 и №6 находятся в ремонте". Аким города Риддера Дмитрий Горьковой

На 18 марта в работе находится два котлоагрегата среднего давления №1 и №2.

Как отметил аким, на текущий момент температура подачи составляет 40 градусов, температура наружного воздуха +8 градусов. Было направлено письмо директору АО "РиддерТЭЦ" о проведении перерасчета жителям города за некачественное предоставление услуги.

Руководство ТЭЦ заверило, что перерасчет будет произведен после окончания отопительного сезона.

5 ноября 2022 года на Риддерской ТЭЦ в системе золоудаления вышел из строя насос и произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата №1. В результате жители Риддера остались без тепла. 7 ноября в городе был введен режим ЧС техногенного характера местного масштаба.

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Анастасия Стативкина
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