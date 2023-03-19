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Лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев проголосовал в Астане

Лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев проголосовал в Астане Фото: Zakon.kz
В Астане 19 марта лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев проголосовал на выборах, сообщает Zakon.kz.

Как заявил Перуашев, от выборов ждет справедливого Казахстана. По его ощущениям, наверное, лет 20 не было такой открытой, насыщенной избирательной кампании, такого широкого спектра вопросов, которые поднимались и обсуждались в обществе.

"Если наше общество и государство не сбавят этот темп, а будут продолжать диалог, если будут настолько открытые отношения, мы действительно стоим в начале очень больших перемен, которые должны сделать нашу жизнь лучше и честнее". Лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев

19 марта в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней.


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Выборы в Мажилис Перуашев Азат Казахстан
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