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Глава партии "Ак жол" Перуашев подтвердил задержание своего заместителя

Перуашев подтвердил задержание своего заместителя, Ак жол, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 10:28 Фото: партия "Ак жол"
Председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев в кулуарах Мажилиса 11 сентября 2024 года подтвердил задержание своего заместителя Дмитрия Васильева, сообщает Zakon.kz.

Отвечая на вопрос журналистов, глава партии сообщил, что они направляли запрос в КНБ, так как первоначальная информация о задержании была неофициальной. 

"Вчера мы получили официальный ответ, что Васильев задержан. Нам дали контакты его адвокатов. Вчера мы с ними пытались связаться, пока с ними контакта нет. Но я надеюсь, что сегодня-завтра мы их найдем. И, исходя из информации, которую адвокаты дадут, будем уже понимать, что происходит. Пока статью не уточнили", – заявил он.

Перуашев предположил, что могла произойти утечка из служебной переписки.

"Там, видимо, ему вменяется, точнее не ему, а должностному лицу из Нацгвардии, "получение взятки". Тут нужно понимать, о чем идет речь. Согласно статье 367 Уголовного кодекса, лицо, вынужденное давать взятку, не является преступником. Нужно понимать, кто был инициатором взятки, либо Васильев, либо он был жертвой вымогательства", – резюмировал он.

4 сентября 2024 года Азат Перуашев раскрыл причины исключения Садыкова из партии.

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