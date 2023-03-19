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В Акмолинской области журналисты и блогеры запустили челлендж

В Акмолинской области журналисты и блогеры запустили челлендж Фото: pixabay
С самого утра 19 марта на избирательных участках акмолинцы проявляют активную гражданскую позицию – делают свой выбор. Всего в области насчитывается 728 избирательных участков, где жители региона могут сегодня голосовать.

Выборы в Мажилис Парламента и маслихаты в области проходят насыщенно. Невзирая на выходной день, с 7:00 горожане стоят в очереди, чтобы принять в них участие. На данный момент на избирательных участках наблюдается наплыв людей.

В этот день журналисты региональных масс-медиа и блогеры запустили челлендж под хэштэгами #ӨзКандидатыңдыТаңда #ЕлімҮшінТаңдау #Сайлауғабарамын.

Инициировал акцию главный редактор кокшетауской газеты "Степной маяк" Евгений Кимов.

В Акмолинской области журналисты и блогеры запустили челлендж

Фото: скриншот видео

"Сегодня важный день, день выборов. Своим видео я запускаю челлендж "Сайлауға барам", потому что голосование – это действительно реальный шанс проявить свою гражданскую активность и дать шанс достойным кандидатам проявить себя", – обратился журналист.

Как отметил Кимов, он надеется, что в этой акции его поддержат и другие коллеги.

Его почин подхватила главный редактор информационного агентства "Aqmolanews.kz" Алма Байгужина.

В Акмолинской области журналисты и блогеры запустили челлендж

Фото: скриншот видео

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Анастасия Московчук
Выборы в Мажилис Акмолинская область
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