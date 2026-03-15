Общество

В Мангистауской области первым избирателям вручили подарки

Подарки, люди, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 08:43 Фото: акимат Мангистауской области
15 марта в Мангистауской области начали работу участки для голосования. С 07:00 утра жители региона проявляют гражданскую активность и приходят на участки, чтобы сделать свой выбор, сообщает Zakon.kz.

Все избирательные участки организованы в соответствии с требованиями законодательства, созданы необходимые условия для открытого и прозрачного проведения голосования.

Фото: акимат Мангистауской области

Участки оснащены необходимыми техническими средствами, а наблюдатели и члены комиссий ответственно выполняют свои обязанности.

Фото: акимат Мангистауской области

С раннего утра на участках наблюдается активность жителей. Одними из первых на участки пришли жители области и сделали свой выбор. По сложившейся традиции первым избирателям избирательные комиссии вручили специальные подарки и выразили добрые пожелания.

Фото: акимат Мангистауской области

Такая инициатива направлена на повышение гражданской активности и формирование культуры участия в голосовании.

Фото: акимат Мангистауской области

Голосование продлится до 20:00. В течение этого времени жители области смогут проголосовать на участках по месту своей регистрации.

Ранее стало известно, что в Алматы на избирательных участках организованы фотозоны для горожан.

Аксинья Титова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
