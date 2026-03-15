В Мангистауской области первым избирателям вручили подарки
Все избирательные участки организованы в соответствии с требованиями законодательства, созданы необходимые условия для открытого и прозрачного проведения голосования.
Фото: акимат Мангистауской области
Участки оснащены необходимыми техническими средствами, а наблюдатели и члены комиссий ответственно выполняют свои обязанности.
С раннего утра на участках наблюдается активность жителей. Одними из первых на участки пришли жители области и сделали свой выбор. По сложившейся традиции первым избирателям избирательные комиссии вручили специальные подарки и выразили добрые пожелания.
Такая инициатива направлена на повышение гражданской активности и формирование культуры участия в голосовании.
Голосование продлится до 20:00. В течение этого времени жители области смогут проголосовать на участках по месту своей регистрации.
