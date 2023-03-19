Голосование снежного барса и ретромобили: как проходят выборы в Конаеве

На избирательный участок № 949 в Конаеве прибыл барс, ставший символом Алматинской области. Также в городе прошел парад ретромобилей, сообщает Zakon.kz.

Пришедший на избирательный участок в костюме барса Нурбек Орманов объяснил причину этого необычного поступка тем, что хотел привлечь больше внимания молодежи к выборам депутатов Мажилиса и маслихатов:

"Мы – молодежь, будущее страны и должны быть во всем самыми активными, работать для благополучия нашей страны. Все зависит от нас, выбора, который мы сделаем, и от наших действии. Причина, по которой я ношу костюм барса, заключалась в том, что я хотел привлечь внимание на выборы, и этот поступок – дань уважения к символу области, ведь Конаеву исполняется год в статусе областного центра. Сейчас как никогда важно и молодежи, и взрослому поколению, всем нам принимать активное участие в жизни государства".

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В свою очередь аким города Нурлан Куматаев проголосовал на участке №939.

"Сегодняшние выборы имеют большое значение для нашей страны, для каждого ее жителя, от маленьких сел до больших мегаполисов. Депутатов не зря называют "слугами народа", ведь именно они являются проводниками идей, планов и пожеланий рядовых граждан. Под контролем депутатов формируются бюджеты: планируются доходы и расходы. Голоса депутатов маслихатов учитываются при назначении акимов. Поэтому, я думаю, жители заинтересованы в том, чтобы их интересы представляли достойные и работающие депутаты. В связи с чем активность населения должна быть высокой". Нурлан Куматаев

Также сегодня состоялся автопарад, состоящий из 10 ретроавтомобилей. Его организатором является руководитель салона ретроавтомобилей "Тулпар" Мурат Сиргебаев.

"Мы посетим все избирательные участки. Также планируем организовать еще один автопарад по случаю праздника Әз-Наурыз. Сегодня мы выполнили свой гражданский долг и проголосовали", – рассказал Сиргебаев.

Следует отметить, что в Конаеве действуют 34 избирательных участка. Пять из них являются закрытыми избирательными участками.