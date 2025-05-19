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Туризм

Снежного барса засняли в Алматинской области

Снежного барса засняли в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 18:50 Фото: pixabay
На территории Алматинской области в фотоловушку попал снежный барс, сообщает Zakon.kz.

Государственный национальный природный парк "Кольсайские озера" сообщил, что в объектив одной из фотоловушек, установленных с целью мониторинга дикой природы, вновь попал снежный барс, занесенный в Красную книгу Республики Казахстан.

"Этот редкий кадр подтверждает, что снежный барс продолжает обитать в пределах национального парка, что свидетельствует о стабильности природной среды".Государственный национальный природный парк "Кольсайские озера"

В нацпарке добавили, что работа по мониторингу диких животных продолжается.

2 мая 2025 года появилось видео со снежным барсом, стремительно направляющимся по своим делам, на территории Аршатинского лесничества Катон-Карагайского государственного национального природного парка.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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