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Восточноказахстанцы идут на избирательные участки семейными династиями

Восточноказахстанцы идут на избирательные участки семейными династиями Фото: пресс-центр ВКО
В семейных профессиональных династиях не только передают накопленный годами опыт, полученные знания и секреты мастерства. Это еще и особенная атмосфера, в которой молодое поколение решается пойти по стопам своих родителей и родственников.

И отражается это не только в выборе профессии, но и в любви к своей стране, осознании ответственности каждого гражданина республики за ее будущее. Так, на избирательных участках Восточно-Казахстанской области отмечается, что на выборы идут целыми семьями, династиями.

Наталья Семеновна и Владимир Юрьевич Колесниковы из района Алтай считают себя счастливыми людьми, поскольку нашли призвание. Их по праву можно назвать профессионалами, влюбленными в свое дело. Свою трудовую дисциплину, патриотизм и ответственность они продемонстрировали и сегодня.

"Как граждане Казахстана мы пришли голосовать за будущее своей страны. Мы считаем, что это наш вклад в будущее Казахстана", - сказала Наталья Семеновна.

Семья Сафроновых тоже пришла на выборы всей семьей.

"Голосование – один из традиционных путей выражения гражданами своего мнения по тому или иному вопросу. Это отличный шанс для граждан проявить свою гражданскую активность. Мы голосуем за будущее своих детей", - считают они.

Интернациональная семья – это уменьшенная модель многонационального Казахстана, образец единства и согласия народа страны.

"У нас каждый уважает традиции других народов. Все семьи по-своему уникальны, но объединяет нас любовь к родной земле, где все мы можем жить и растить детей", - добавила семья Артамонова Ивана и Сулейменовой Гульнары, что отдали свои голоса на выборах и отметили важность участия каждого в сегодняшнем историческом событии.

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Анастасия Московчук
Выборы в Мажилис Восточно-Казахстанская область
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