Семейная династия: как капитан из третьего поколения полицейских борется с наркопреступностью в Атырау

Представитель семейной династии Адлан Нурудинов – оперуполномоченный Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Атырауской области – полицейский в третьем поколении, передает корреспондент Zakon.kz. Он успешно борется с наркопреступностью в регионе.

Офицер Адлан Нурудинов продолжает дело дедушки и прадедушки, которые всю свою жизнь посвятили противодействию преступности. Его прадед Салим Имангалиев свыше тридцати лет был кадровым офицером органов внутренних дел. За борьбу с преступностью и весомый вклад в охрану общественного порядка в 2022 году в честь него открыли мемориальную доску на доме, где он жил. Один из его сыновей – Кенес Салимович Нурудинов, глядя на отца, тоже не представлял свою жизнь без службы в полиции, руководил штабом региональных УВД и ДВД, был заместителем начальника областного УВД, начальником Департамента дорожной полиции Атырауской области. За хорошие показатели в работе полковник имеет многочисленные ведомственные награды, медали, грамоты и благодарственные письма. Сейчас Кенес Салимович на заслуженном отдыхе.



Его внук Адлан Нурудинов родился в Атырау в 1996 году и решил поддержать семейную традицию. Родные не скрывали радости: ответственный вырос парень, будет с него толк. Сам по себе Адлан немногословный, сдержанный, а когда начал рассказывать корреспонденту Zakon.kz о дедушках, голос потеплел.

"Я поделился с дедушкой, что тоже хочу посвятить свою жизнь работе в полиции, он сильно обрадовался. Его глаза буквально светились от счастья. Всегда прислушиваюсь к его ценным советам. Это мой настоящий, верный друг, и я им горжусь", – высказался Адлан Нурудинов.

Получив юридическое образование, Адлан подал документы на работу в полиции и его приняли на службу в декабре 2018 года. Теперь он борется с наркопреступностью.

"Дети, внуки и правнуки, видя нелегкую, изматывающую, порой сопряженную с риском для жизни работу родных, все равно идут по их стопам. В семьях, где в органах внутренних дел Атырауской области служат два, три поколения, патриотизм, честь, служебный долг – не просто слова. Именно в семейных полицейских династиях уважение к службе, верность долгу, авторитет профессии прививаются с детства. Так и в семье Адлана Нурудинова от прадеда к деду, от деда к внуку передались высокие нравственные ценности. А еще полицейская семья – это полное взаимопонимание и надежный тыл. Очень важно, когда несколько поколений объединяет общее дело, тем более, если речь идет о профессии сотрудника полиции. Жизнь многих полицейских династий – это биографии людей сильных и мужественных. Про Адлана Нурудинова могу с уверенностью сказать, что он грамотный и преданный своему делу сотрудник. Добросовестный. Он нашел себя в этой профессии", – отметил начальник Управления воспитательной и кадровой работы ДП Атырауской области, подполковник полиции Нуржан Шаеденов.

В 2024 году сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области, в том числе капитан Адлан Нурудинов, вычислили двоих приезжих из Тараза, которые намеревались сбыть более одного килограмма синтетических наркотиков. Их взяли с поличным. Также в черте города Атырау Адлан с коллегами выявил свыше 300 свертков с наркотиками, изготовленных для сбыта через закладки. Было заведено уголовное дело по факту незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта, пересылки либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. Наркосбытчики ожидают своей участи в ИВС.

Работают полицейские и над обнаружением и уничтожением "наркотических" граффити, которые рекламируют сайты с наркотиками. Через интернет выявили и направили на блокировку в МВД 50 сайтов, также рекламирующих опасное зелье. В регионе ведется упорная борьба с наркобизнесом, наркодельцы не собираются бросать свое преступное дело.