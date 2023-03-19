Роза Рымбаева о выборах: Дорогу нужно давать молодым

В Алматы на избирательный участок №387, расположенный в школе-лицеи №17, пришли проголосовать народная артистка Казахстана Роза Рымбаева с сыновьями Али Окаповым и Мади Окаповым, чтобы отдать голоса за своих кандидатов, сообщает Zakon.kz.

"Мой избирательный участок находится рядом, в этом плане мне повезло. Традиционно мы всей семьей приходим голосовать. Мы всегда активно участвуем и никогда не пропускаем выборы. Я очень рада, что среди кандидатов очень много молодежи. Я считаю, что дорогу нужно давать молодым. Сегодня я доверяю больше молодому поколению, так как оно очень активное и образованное. Молодежь воспитана в новых реалиях, сегодняшним уровнем жизни и взглядом на жизнь. Хочется, чтобы они дальше поднимали уровень жизни нашего народа и развивали экономику страны". Роза Рымбаева

Фото: Zakon.kz

Говоря о важности выборов, певец Али Окапов отметил, что сегодня для всех граждан это более прямой контакт с государством, потому что здесь решаются порой даже элементарные вопросы, которые важны для каждого казахстанца – начиная от проблем ЖКХ и заканчивая вопросом безопасности.

"Это наш первый диалог с новыми людьми, которые, возможно, сделают нашу жизнь лучше, комфортнее и безопаснее. Я изучил все программы кандидатов и отметил для себя вопросы, которые меня беспокоят. К примеру, это вопрос экологии, и я как алматинец поставил этот вопрос в приоритет, поэтому отдал свой голос за тех, кто в этом заинтересован". Али Окапов

Фото: Zakon.kz

Также среди многих казахстанских артистов и певцов на выборах свой голос за будущее страны отдала певица и актриса Рано Умарова.

Она проголосовала на избирательном участке № 537расположенном школе-лицеи №17.

Фото: Zakon.kz