Младший сын Розы Рымбаевой снялся в новом клипе
Младший сын народной артистки Розы Рымбаевой, Мади Рымбаев, презентовал новый клип, сообщает Zakon.kz.
Певец устроил настоящий сюрприз для почитателей своего творчества в своем Instagram-аккаунте.
"Baiqamaisyn ba? (Official Music Video)", – подписал видео певец.
Подписчики эмоционально оценили его новую композицию:
- Поздравляю, Мади! Спасибо за ваш тяжелый труд!
- Мощь!
- Мади, это топ!
