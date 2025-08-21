#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Младший сын Розы Рымбаевой снялся в новом клипе

Певец, артист, музыкант, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 03:40 Фото: Instagram/madirymbaev
Младший сын народной артистки Розы Рымбаевой, Мади Рымбаев, презентовал новый клип, сообщает Zakon.kz.

Певец устроил настоящий сюрприз для почитателей своего творчества в своем Instagram-аккаунте.

"Baiqamaisyn ba? (Official Music Video)", – подписал видео певец.

Подписчики эмоционально оценили его новую композицию:

  • Поздравляю, Мади! Спасибо за ваш тяжелый труд!
  • Мощь!
  • Мади, это топ!

Ранее известный артист Прохор Шаляпин представил первый видеоклип за последние 10 лет.

Аксинья Титова
