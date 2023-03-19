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Семья из 35 человек проголосовала в ауле СКО

Семья из 35 человек проголосовала в ауле СКО Фото: пресс-служба акимата СКО
В ауле Байтерек Кызылжарского района на избирательный участок пришли голосовать больше 30 близких родственников. Семья Усена Худайбергенова на север страны переехала более 10 лет назад из Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

На выборы сельчане пришли с детьми. Все в национальных костюмах.

"Для нас очень важный день. Мы пришли как на праздник, нарядные. Мы приехали сюда, здесь холодный климат, но в душе у нас тепло. Это наша историческая Родина и мы очень счастливы. Мы верили, верим и будем верить в будущее Казахстана", – рассказала представительница семьи Гульжанат Тулебаева.
Семья из 35 человек проголосовала в ауле СКО

Фото: пресс-служба акимата СКО

В Кызылжарском районе работают 62 избирательных участка. Избирательное право имеют 31 579 жителей района.

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