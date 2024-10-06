Победители конкурса "Мерейлі отбасы" из Алматинской области проголосовали с птицей в руке

Семья Исабековых из села Нура Енбекшиказахского района пришла на избирательный участок с ловчей птицей, сообщает Zakon.kz.

Как передает Региональная служба коммуникаций Алматинской области, семья очень известна своими традициями. Она основала клуб охотников с ловчими птицами и активно участвует в значимых для страны событиях.

Фото: РСК Алматинской области

"Их участие в референдуме – это вклад в будущее Казахстана", – говорится в сообщении.

Семья беркутчи Кайдаровых проголосовала в Абайской области. Также свой выбор сделала знаменитая на весь мир девушка-беркутчи Айшоплан Нургайыпкызы.