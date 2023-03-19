Казахстанские теннисистки произвели фурор на юниорском турнире в Индии
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Этот турнир прошел при подавляющем преимуществе казахстанских теннисисток. Полуфиналы в одиночном разряде среди девушек состоялись чисто казахстанскими. В первом из них Аружан Нуранбай проиграла Альбине Какеновой, в другом матче Анастасия Крымкова победила Арианну Гогулину. В поединке за титул чемпионки Какенова была сильнее Крымковой – 6:1, 6:4.
Фото: ktf.kz
А финал в парных играх также состоял из представителей Казахстана. В решающем матче за трофей дуэт Анастасия Крымкова и Сатима Тореген сумели переиграть своих землячек в лице пары Гогулина/Какенова – 6:4, 6:4.
Неделю назад на кортах Гургаоне (Индия) 14-летняя Ариана Гогулина на турнире серии ITF Juniors World Tennis Tour стала чемпионкой в одиночке и паре.