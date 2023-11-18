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Казахстанские теннисисты произвели фурор на турнире в Таиланде

Казахстанские теннисисты произвели фурор на турнире в Таиланде Фото: ktf.kz
В Нонтхабури (Таиланд) прошел турнир второй категории серии ITF Juniors среди игроков до 18 лет. Отличные результаты на престижном турнире показали представители Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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Амир Омарханов (99 ITF Juniors) в матче за заветный трофей одержал волевую победу над сингапурцем Биллом Чанома (235 ITF Juniors) со счетом 4:6, 6:1, 6:1. Для Амира это уже 5 титул ITF Juniors в одиночном разряде в карьере. Всех этих побед Омарханов добился в этом году. Ранее казахстанец выигрывал на турнирах в Южной Корее (J300), Египте (J100), Грузии (J60) и Казахстане (J60).

Казахстанские теннисисты произвели фурор на турнире в Таиланде

Фото: ktf.kz

Финал парного разряда у девушек получился казахстанским. Самый успешный и титулованный юниорский дуэт нашей страны Асылжан Арыстанбекова и Айя Нупбай в решающей игре в захватывающем матче обыграли Малику Амиргалиеву/Альбину Какенову со счетом 6:7, 7:5, 10:5. Для Асылжан и Айи это уже 11 совместный парный титул серии ITF Juniors.

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