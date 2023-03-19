"Диванный эксперт" удивил избирателей на выборах в Казахстане

Фото: pixabay

19 марта в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней. Один из избирателей решил внести разнообразие в выходной день и пришел на избирательный участок с диваном, сообщает Zakon.kz.

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