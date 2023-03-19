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Законодательство РК

"Диванный эксперт" удивил избирателей на выборах в Казахстане

Казахстанский избиратель пришел на участок с "диваном" Фото: pixabay
19 марта в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней. Один из избирателей решил внести разнообразие в выходной день и пришел на избирательный участок с диваном, сообщает Zakon.kz.

Также на веревке у дивана болтался пульт.


"Мы думали, нас уже ничем не удивить. Но теперь мы знаем, как выглядят "диванные войска", – сказано в подписи к видео.

Комментаторы разделились на два лагеря: одни заявляют, что это является неуважением к процессу, другие же по-доброму посмеялись над действиями мужчины.

  • Хорошо, что диван не припер.
  • Что попало. Пришли бы еще с унитазом.
  • Цирк продолжается.
  • Кто узнал себя?
  • Все-таки выборы проходят в госучреждениях. Это неуважение к своим соотечественникам, своей нации! Очень печально, что деградация дошла до такого уровня.
  • Красавчик! Всех "диванных" критиков с одного раза закопал. Все себя узнали сразу, – отмечают пользователи.

Ранее талдыкорганцы приехали на голосование верхом на верблюдах.

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Анастасия Московчук
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