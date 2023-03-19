На Тенгизском месторождении развернули 15 выездных пунктов для голосования

В штаб избирательной комиссии от вахтовых работников заранее поступило свыше 18 тысяч заявлений для участия во внеочередных выборах депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней на Тенгизском месторождении.

Также часть вахтовиков обратилась в участковые комиссии по месту регистрации и привезли с собой из разных областей Казахстана открепительные удостоверения для голосования.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Подготовка к голосованию на территории Тенгизского месторождения заняла несколько недель. Избирательные пункты расположили в вахтовых поселках Тенгизшевройл и подрядных организаций. Для организации бесперебойного и безопасного голосования была предусмотрена необходимая логистика и усилены меры безопасности.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В соответствии с законодательством РК выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней проходят открыто и гласно. Также из города Кульсары прибыли наблюдатели.