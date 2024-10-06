Сотрудники Тенгизского месторождения голосуют в 7 утвержденных пунктах

На Тенгизском месторождении работают члены 10 избирательных участков. Сотрудники ТОО "Тенгизшевройл" и подрядных организаций голосуют в 7 утвержденных пунктах, сообщает Региональная служба коммуникаций.

На Тенгизском месторождении около 10 тысяч сотрудников изъявили желание проголосовать в день референдума. Об этом сообщила Жылыойская районная территориальная избирательная комиссия. Подготовка к голосованию на территории Тенгизского месторождения длилась несколько недель. Были приняты все необходимые меры для организации непрерывного и безопасного процесса голосования.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В настоящее время в регионе функционируют 274 участка референдума.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области



Сегодня в регионе действуют 283 комиссии референдума. Из них 9 – территориальные, 274 – участковые. В общих комиссиях 2037 членов. Процесс голосования проходит и в вахтовых городках. Эту работу осуществляют 38 участковых комиссий. Весь участок обеспечен материально-техническим оборудованием.