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В тюрьме США заключенные берут котов на опекунство

В тюрьме США заключенные берут котов на опекунство Фото: pixabay
В одной из тюрем Вашингтона решили провести эксперимент: заключенным за хорошее поведение разрешили брать котов на опекунство, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, как отмечено в публикации Omvesti.ru, совмещая трудо- и животнотерапию, в исправительном учреждении хотят перевоспитать преступников, а также проблемных животных, нуждающихся в доме. Этих бездомных животных ждала эвтаназия, потому что им не могли найти хозяев.

Стоит отметить, что заключенные должны сначала пройти собеседование, чтобы быть принятыми в программу. 


Заключенным это пошло на пользу. Они стали спокойнее и добрее. Также начали больше работать взамен на игрушки и корм для котов.

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