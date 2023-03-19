В тюрьме США заключенные берут котов на опекунство

В одной из тюрем Вашингтона решили провести эксперимент: заключенным за хорошее поведение разрешили брать котов на опекунство, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, как отмечено в публикации Omvesti.ru, совмещая трудо- и животнотерапию, в исправительном учреждении хотят перевоспитать преступников, а также проблемных животных, нуждающихся в доме. Этих бездомных животных ждала эвтаназия, потому что им не могли найти хозяев.

Стоит отметить, что заключенные должны сначала пройти собеседование, чтобы быть принятыми в программу.



