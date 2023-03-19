Эх, довезу: в Петропавловске таксист бесплатно возит горожан на избирательные участки

Слух, что по городу колесит красный "Фольксваген", на котором можно бесплатно доехать до избирательного участка, с самого утра разносят местные пенсионеры. Корреспондент Zakon.kz встретилась с водителем.

Бабушки и дедушки, которым уже посчастливилось стать клиентами добродушного Ниязбека Ескакова, рассказывают об этом соседям и родственникам.



Впрочем, сам таксист говорит, что готов подвести до избирательного участка не только пенсионеров, а любого, кому нужна его помощь.

Фото: Zakon.kz

"Я с 9 утра на колесах. Наклеил на машину объявление и паркуюсь в людных местах. Пассажиры подходят, читают у меня на окне, что бесплатно довезу до избирательного участка, и не верят сначала. Говорят: правда отвезешь, правда бесплатно? Смеюсь и везу. По всему городу езжу", – говорит Ниязбек.

После того, как Ниязбек отвез очередного клиента на избирательный участок на одной из окраин Петропавловска, мы вместе ждем новых пассажиров.

"У меня семья, трое детей, супруга работает, я работаю ведущим менеджером в крупной компании в сфере связи. В свободное время таксую. Сегодня бесплатно решил людей возить, потому что надо помочь. Не каждый может такси оплатить. А я хочу, чтоб пошли люди на участок, надо голосовать, надо делать выбор свой", – рассказывает он.





Фото: Zakon.kz





Не прошло и пяти минут, автомобилем Ниязбека с огромными объявлениями заинтересовалась хрупкая пожилая женщина.

"Извините, пожалуйста, у вас здесь написано, что вы бесплатно…Извините, можно поинтересоваться, вы можете меня подвести или вы кого-то ждете?" – стеснительно поинтересовалась женщина.

Ниязбек вышел из машины и помог ей сесть в салон.

Путь до избирательного участка составил чуть больше километра. Пассажирку Ниязбек сопроводил прямо до дверей избирательного участка. А сам вернулся в свой "Фольксваген" и через пару минут в его такси доброты уже сидели новые пассажиры. Пожилая чета уютно разместилась на заднем сиденье и благодарила за доброту.