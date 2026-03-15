В Алматы на избирательных участках организованы фотозоны для горожан
Фотозоны оформлены в едином визуальном стиле и включают пресс-стены, баннеры, напольную навигацию и символические инсталляции. Многие горожане делятся своими снимками в социальных сетях с хэштегом #Референдум2026.
Фото: Акимат города Алматы
Так, на избирательном участке №89 один из участников отметил, что участие в референдуме стало для него историческим моментом, а возможность запечатлеть его на фото сделала событие еще более значимым.
Алматинцы отметили, что фотозоны создают праздничную атмосферу, делают день голосования ярким и запоминающимся, и многие с удовольствием фотографировались, делясь впечатлениями с друзьями и членами семьи.
