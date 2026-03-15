Общество

В Алматы на избирательных участках организованы фотозоны для горожан

Фотозона, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 08:35 Фото: Zakon.kz
В день референдума на всех избирательных участках Алматы организованы яркие и стильные фотозоны. Это сделано для того, чтобы жители города смогли не только выполнить свой гражданский долг, но и сохранить важный день в памяти, сделав памятные фотографии, сообщает Zakon.kz.

Фотозоны оформлены в едином визуальном стиле и включают пресс-стены, баннеры, напольную навигацию и символические инсталляции. Многие горожане делятся своими снимками в социальных сетях с хэштегом #Референдум2026.

Фото: Акимат города Алматы

Так, на избирательном участке №89 один из участников отметил, что участие в референдуме стало для него историческим моментом, а возможность запечатлеть его на фото сделала событие еще более значимым.

Фото: Акимат города Алматы

Алматинцы отметили, что фотозоны создают праздничную атмосферу, делают день голосования ярким и запоминающимся, и многие с удовольствием фотографировались, делясь впечатлениями с друзьями и членами семьи.

Фото: акимат города Алматы

Ранее мы писали о том, что Бамблби и Оптимус Прайм удивили уральцев на референдуме.

Аксинья Титова
Праздничная атмосфера царит на избирательных участках в Мангистауской области
Горожане идут голосовать: на избирательных участках Алматы выстроились очереди
В Алматы в день референдума организованы бесплатный проезд в транспорте и подвоз к избирательным участкам
Чемпионка Азиады из Казахстана проиграла Futures Cup, оставшись с "серебром" на турнире по боксу
Казахстанский боец по пощёчинам поднялся в рейтинге промоушена Даны Уайта
Стали известны соперники клуба из Казахстана в Лиге чемпионов
Казахстанская бегунья стала призёром чемпионата Азии в Японии
