Как собирают данные для экзитпола в Казахстане

19 марта на территории избирательных участков по всему Казахстану в день выборов работают специально подготовленные интервьюеры, которые проводят экзитполы и опросы после того, как избиратели проголосовали, сообщает Zakon.kz.

Эти опросы представляют ценную информацию для прогнозирования итогов выборов. В каждом опросе фиксируется, за каких кандидатов избиратели отдали свои голоса, а также важная демографическая информация.

Корреспонденту BaigeNews.kz удалось поговорить с интервьюером избирательного участка №334 Натальей Помарановой, чтобы узнать подробнее о специфике ее работы.

– Наталья Анатольевна, расскажите, какую организацию вы представляете?

– Я представляю Научно-исследовательскую ассоциацию "Институт демократии", которая была создана в 1995 году и специализируется на социологических опросах, география деятельности охватывает территорию всего Казахстана. В данный момент мы работаем на территории 17 регионов, проводим социологические опросы на текущих выборах.

– В чем заключается ваша деятельность?

– Я провожу социологические опросы как в Астане, так и по всей республике, чтобы знать мнение населения. Экзитполы измеряют общественное мнение по опросам людей. Они отличаются от опросов общественного мнения тем, что измеряют реакцию избирателя в режиме реального времени постфактум, а не прогнозируют голоса или мнения. Мы даем общественности раннее представление о том, какой кандидат побеждает.

– Как осуществляется отбор участников для опроса? Опрос происходит выборочно или задаете вопросы каждому проголосовавшему?

– У нас есть своеобразная квота, которая заключается в том, чтобы мы опрашивали в определенном порядке. Например, если я опрашиваю первого человека, то в следующий раз опрашиваю пятого. То есть опрос населения происходит с определенным промежутком. Если я получила отказ от человека, то опрашиваю сразу следующего. Мы находимся на улице, поскольку интервьюеры не должны выходить за территорию избирательного участка, чтобы опрашивать людей, которые уже проголосовали и вышли из здания участка. Все ответы абсолютно конфиденциальны и анонимны.

– Бывает, что на одном участке работают сразу несколько интервьюеров от разных организаций? Каким образом происходит опрос в таком случае? Вы не опрашиваете граждан, которых до вас опросили ваши коллеги?

– Да, конечно, такая практика происходит постоянно. Буквально сегодня на моем участке было несколько интервьюеров, которые работали параллельно со мной. Поскольку у нас с ними разные организаторы и заказчики, мы можем опрашивать одних и тех же людей, если они сами не против этого.

– Какие вопросы вы обычно задаете респондентам?

– Всего у нас к респондентам четыре вопроса: за какую партию в Мажилис парламента проголосовали респонденты, за каких кандидатов в депутаты Мажилиса парламента, за какую партию в маслихаты и за каких кандидатов в депутаты маслихатов, соответственно.

– Сколько человек на своем участке вы уже успели опросить?

– На своем участке я работаю с 7 утра, и согласно квоте, о которой я говорила ранее, опросила уже 24 человека. Вообще, по плану нам нужно опросить 40 человек, таким образом, осталось еще 16. По прошествии определенного времени я отправляю свой отчет менеджеру, который в свою очередь передает в головной офис. И только после этого выводится статистика.

– Вы проходите специальное обучение, чтобы стать интервьюером? Что необходимо для этого?

– В первую очередь нужно иметь желание работать, также важно быть доброжелательным и общительным. Обучение и подготовку мы проходим у самого заказчика – НИА "Институт демократии". Длится оно, как правило, либо в течение всего дня, либо несколько часов. Сам заказчик приезжает, проводит с нами беседу, разъясняет суть работы, совместно с ним мы проходим по участку.

– Какая атмосфера царит сегодня на вашем участке? Какое настроение у людей?

– В целом, несмотря на сегодняшние погодные условия, настроение у населения отличное, люди доброжелательны и открыты к диалогу. Не все, конечно, но подавляющее большинство точно. При этом хочу отметить, что вопросы мы задаем на двух языках – казахском и русском, в зависимости от того, каким языком владеет респондент.